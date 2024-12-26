В Верхнем Услоне план по вводу жилья перевыполнен в 1,6 раза

В Верхнем Услоне состоялось 55-е заседание Совета района, на котором были подведены итоги уходящего года и определены планы на будущее. Важным достижением района в 2024-м стало выполнение плана по вводу жилья на 165%, а именно ведено было почти 73 тыс. кв м., рассказал ИО замруководителя исполкома Айрат Ахметшин.

Спикер также доложил о реализации 18 программ Минстроя РТ. Так, проведены капремонты образовательных учреждений, модернизация инженерных сетей в детсадах, ремонт клуба и краеведческого музея. Также благоустроены дворы в рамках программы «Наш двор» и построена инфраструктура для ИЖС.

Особое внимание уделили дорогам: отремонтированы 2 км покрытия, построено более 800 метров тротуаров. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» благоустроили карстовое озеро. Кроме того, заменены водопроводные сети в четырех селах.

Общий объем финансирования республиканских и федеральных программ в районе составил более 625 млн рублей. Как отметил Ахметшин, эти результаты стали возможны благодаря поддержке Раиса Республики Татарстан и Правительства республики.​​​

С докладом о реализации стратегии социально-экономического развития района выступила заместитель руководителя исполкома Юлия Федотова.

По ее словам, объем валового территориального продукта (ВТП) за последние пять лет значительно вырос, по оценкам 2024 года, он составит 28 млрд рублей. Существенная доля ВТП приходится на IT-сектор города Иннополис, что подтверждает его значимость для экономики района.

Промышленность также демонстрирует устойчивый рост. Индекс промышленного производства достиг 108,2%. Сельское хозяйство показывает положительную динамику: валовая продукция в действующих ценах превысила 1,6 млрд рублей, что на 17,5% больше уровня прошлого года. Денежная выручка составила 1,3 млрд рублей, увеличившись на 13%. Кроме того, объем инвестиций в основной капитал превысил 10 млрд рублей.

Заместитель главы района Сергей Осянин подвел итоги работы депутатского корпуса. За год проведено 14 заседаний Совета района, на которых рассмотрено 110 вопросов. Также состоялось 17 заседаний постоянных комиссий и два публичных слушания — по внесению изменений в Устав района и по проекту бюджета на 2025 год.

Для обеспечения участия граждан в решении местных вопросов во всех 20 поселениях района проведены сходы граждан с охватом более 1500 человек. В трудовых коллективах организовано 39 встреч с участием депутатов и представителей органов местного самоуправления.

В своем докладе Сергей Осянин отметил проблему текучести кадров в органах местного самоуправления: показатель составил 27%. Основными причинами являются высокая нагрузка, низкий уровень заработной платы и ненормированный рабочий день. Близость к Казани и успешное развитие Иннополиса также способствуют оттоку специалистов среднего звена, которые предпочитают более выгодные условия труда.

Несмотря на существующие трудности, Верхнеуслонский район демонстрирует поступательное развитие. Экономические показатели растут, реализуются значимые социальные проекты, улучшается качество жизни населения. Как отметил Сергей Осянин, район целенаправленно движется к достижению поставленных целей.

Заседание Совета подтвердило готовность района к дальнейшему развитию, подчеркнув важность совместной работы органов власти, бизнеса и граждан для достижения устойчивого роста и благополучия территории.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что глава Верхнеуслонского муниципального района РТ Евгений Варакин присоединился к Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний». В рамках этой инициативы он исполнил мечты троих детей, подарив им заветные подарки.

Материал подготовлен при участии Сергей Толмацкого.