Евгений Варакин исполнил новогодние мечты троих детей

Глава Верхнеуслонского муниципального района РТ Евгений Варакин присоединился к Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний». В рамках этой инициативы он исполнил мечты троих детей, подарив им заветные подарки.

Торжественное вручение состоялось в праздничной атмосфере. Главным героем мероприятия стал Дед Мороз, который передал детям куклу, которая плачет и просит есть, а мальчикам — умные колонки. Зимний волшебник вручил малышам не только долгожданные сюрпризы, но и сладкие угощения.

Акция «Ёлка желаний» направлена на поддержку детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, и помогает воплощать их мечты в реальность.

Участие руководителей регионов и муниципалитетов подчеркивает важность подобных инициатив для общества.

Евгений Варакин отметил, что подобные мероприятия наполняют сердца радостью и дарят детям веру в чудо.

«Исполнять детские мечты — это большая честь и ответственность», — подчеркнул он.

Акция продолжает объединять людей по всей стране, напоминая о том, как важно проявлять заботу и внимание к тем, кто в этом нуждается.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого