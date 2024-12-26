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Евгений Варакин исполнил новогодние мечты троих детей
Глава Верхнеуслонского муниципального района РТ Евгений Варакин присоединился к Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний». В рамках этой инициативы он исполнил мечты троих детей, подарив им заветные подарки.
Торжественное вручение состоялось в праздничной атмосфере. Главным героем мероприятия стал Дед Мороз, который передал детям куклу, которая плачет и просит есть, а мальчикам — умные колонки. Зимний волшебник вручил малышам не только долгожданные сюрпризы, но и сладкие угощения.
Акция «Ёлка желаний» направлена на поддержку детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, и помогает воплощать их мечты в реальность.
Участие руководителей регионов и муниципалитетов подчеркивает важность подобных инициатив для общества.
Евгений Варакин отметил, что подобные мероприятия наполняют сердца радостью и дарят детям веру в чудо.
«Исполнять детские мечты — это большая честь и ответственность», — подчеркнул он.
Акция продолжает объединять людей по всей стране, напоминая о том, как важно проявлять заботу и внимание к тем, кто в этом нуждается.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого
Фото, видео: пресс-служба Верхнеуслонского района
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