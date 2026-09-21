В Верхнем Услоне из воды вытаскивают слетевший в Волгу «КАМАЗ»
«КАМАЗ», слетевший в Волгу сегодня в Татарстане, вытаскивают из воды.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня в Верхнеуслонском районе РТ самосвал «КамАЗ» снес ограждение паромной переправы и вылетел в Волгу. Водитель грузовика погиб. Возможной причиной происшествия могла стать неисправность тормозной системы грузовика.
«При помощи привлеченной тяжелой техники на берег извлекли часть грузового автомобиля – кузов и раму. Кабина КАМАЗа находится под водой у пристани», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Тело водителя ищут, добавили в ведомстве.