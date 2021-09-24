В Венгрии стартовало строительство завода по производству вакцины «Спутник V»

В Венгрии началось строительство завода, на котором будет производиться российский препарат от Covid-19 «Спутник V». Введение объекта в эксплуатацию намечено на конец 2022 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД страны Петера Сийярто.

«Это даже не планы — мы уже начали строительство. Строительство началось. Фабрика будет завершена с точки зрения строительства к весне или осени <...> и введена в строй к концу следующего года», — заявил министр.

По его словам, данный проект — это «колоссальный вклад в достижение глобальной цели по обеспечению устойчивости поставок» антиковидных вакцин.

Также в интервью глава ведомства рассказал о возможности встречи Премьер-министра Венгрии и Президента России в Москве.