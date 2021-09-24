Премьер-министр Венгрии готов прибыть в Москву для встречи с Путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан готов посетить Москву для встречи с Президентом России Владимиром Путиным. Такие саммиты проводятся ежегодно либо в Будапеште, либо в столице РФ.

Мероприятие может состояться в декабре, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости.

«Мы работаем над проведением саммита в этом году. Мы готовы, и в конечном счете это зависит от ситуации с пандемией и решения Президента РФ, будет ли он готов принимать гостей», — заявил он.