news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
24 сентября 2021  08:28

Премьер-министр Венгрии готов прибыть в Москву для встречи с Путиным

news_top_970_100

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан готов посетить Москву для встречи с Президентом России Владимиром Путиным. Такие саммиты проводятся ежегодно либо в Будапеште, либо в столице РФ.

Мероприятие может состояться в декабре, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости.

«Мы работаем над проведением саммита в этом году. Мы готовы, и в конечном счете это зависит от ситуации с пандемией и решения Президента РФ, будет ли он готов принимать гостей», — заявил он.

#Путин Владимир #переговоры #Венгрия
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100