В Великобритании перечислили распространенные симптомы «длинного Covid-19»

В число наиболее распространенных симптомов «длинного Covid-19» входят продолжительная утомляемость и проблемы с дыханием. Это следует из опубликованного сегодня доклада Национальной статистической службы (ONS) Великобритании.

По данным на 1 августа 2021 года, примерно 970 тыс. жителей Британии (1,5% всего населения) испытывали вызываемые новым коронавирусом симптомы на протяжении минимум четырех недель с момента инфицирования. Речь идет не о врачебных вердиктах, а о самооценке больных.

В 58% случаев пациенты жаловались на продолжительную утомляемость, в 42% — на затрудненное дыхание, в 32% — на боли в мышцах и в 31% — на нарушение концентрации внимания (31%).

Эти симптомы отрицательно повлияли на повседневную жизнь 643 тыс. пациентов с «длинным Covid» (66% от их общего числа). В частности, 188 тыс. (19%) заметили, что их способность заниматься повседневными делами была «сильно ограничена».

Чаще всего с длительными последствиями коронавируса, согласно данным британских статистиков, сталкиваются люди в возрасте от 35 до 69 лет, женщины, врачи и соцработники, жители наиболее депрессивных в социально-экономическом плане территорий и в целом лица со слабым здоровьем, включая инвалидов.

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