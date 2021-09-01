Иммунолог рассказал о рисках смерти от постковидного синдрома

В группу риска после перенесенного коронавируса входят все переболевшие Covid-19. Об этом рассказал иммунолог Владимир Болибок, сообщает НСН.

«В группу риска попадают все пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию в любой форме: может быть легкая, бессимптомная форма и тяжелая, после реанимации», — подчеркнул специалист.

Наиболее часто осложнения касаются сердца и сосудов и связаны с тромбозами. «Из-за того, что сам коронавирус поражает внутреннюю оболочку сосудов и клетки крови, <…> возникают расстройства свертывающей системы и усиливается риск тромбоза», — уточнил врач.

Кроме того, постковидный синдром может привести к серьезным нарушениям работы головного мозга, что увеличивает риск возникновения несчастных случаев, добавил Болибок.

При этом, по словам медика, в настоящее время нет единого подхода к лечению последствий коронавируса. Однако, по его мнению, может помочь дополнительная вакцинация.

«Постковид — это своеобразное аутоиммунное состояние, когда иммунная система, будучи очень раздраженной от коронавируса, начинает нападать на ткани своего организма <…>. Подход известен — это противовоспалительное лечение, иммуносупрессивная терапия», — подытожил эксперт.