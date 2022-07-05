news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экономика
5 июля 2022  20:10

В Великобритании детское питание, масло и сыр признали «роскошью»

news_top_970_100

В британских магазинах на сыр, масло и детское питание начали прикреплять антикражные бирки. Обычно ими отмечаются товары, относящиеся к категории «роскошь», сообщает RT со ссылкой на Daily Mail.

Как рассказали в издании, «роскошными» эти товары стали из-за резкого повышения стоимости.

Ранее стало известно, что из-за кризиса, связанного с антироссийскими санкциями, число британцев, живущих в нищете, уже в этом году может достичь 1 млн человек.

Многие страны ужесточили и ввели дополнительные санкции против России после начала специальной военной операции по защите Донбасса. Как отметил Президент РФ Владимир Путин, подобный блицкриг против российской экономики оказался неудачным. 

«Слухи о моей смерти сильно преувеличены», — процитировал он Марка Твена, имея в виду российскую экономику.

#великобритания #детское питание #рост цен #санкции
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100