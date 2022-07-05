В британских магазинах на сыр, масло и детское питание начали прикреплять антикражные бирки. Обычно ими отмечаются товары, относящиеся к категории «роскошь», сообщает RT со ссылкой на Daily Mail.

Как рассказали в издании, «роскошными» эти товары стали из-за резкого повышения стоимости.

Ранее стало известно, что из-за кризиса, связанного с антироссийскими санкциями, число британцев, живущих в нищете, уже в этом году может достичь 1 млн человек.

Многие страны ужесточили и ввели дополнительные санкции против России после начала специальной военной операции по защите Донбасса. Как отметил Президент РФ Владимир Путин, подобный блицкриг против российской экономики оказался неудачным.

«Слухи о моей смерти сильно преувеличены», — процитировал он Марка Твена, имея в виду российскую экономику.