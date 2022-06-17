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Ру Тат
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Политика
17 июня 2022  21:58

Путин процитировал Марка Твена, говоря о санкциях против РФ

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Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии XXV Петербургского международного экономического форума процитировал Марка Твена, комментируя санкции, введенные против России странами Запада. Об этом сообщает ТАСС.

«То, что пытались осуществить такой блицкриг в отношении нашей экономики, — ясно, что не получилось. Как говорил Марк Твен: „Слухи о моей смерти сильно преувеличены“», — заметил российский лидер, отвечая на вопросы во время пленарной сессии.

Путин процитировал популярный измененный вариант фразы Твена. В 1897 году еженедельник New York Journal опубликовал письмо находившегося в кругосветном гастрольном туре писателя, в котором тот заявил: «Слухи о моей смерти были преувеличением».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Владимир Путин выступил на ПМЭФ с программной речью, в которой определил шесть принципов развития страны и экономики.

#Владимир Путин #ПМЭФ
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