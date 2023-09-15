В Вахитовском суде Казани стартовал процесс по делу экс-главы ОП «Вишневский» о взятке

Сегодня в Вахитовском суде Казани стартовал процесс по делу экс-начальника ОП «Вишневский» Вячеслава Кочетова. Его обвиняют в двух эпизодах мошенничества в крупном размере и получении взятки должностным лицом.

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Напомним, Кочетова задержали сотрудники Управления собственной безопасности МВД по РТ в марте 2023 года.

«Комментировать что-либо отказываюсь», – сказал он перед заседанием.

Кочетов вместе со своим адвокатом выступили за то, чтобы не допускать журналистов к заседанию, но суд отказал им в этом.

Старший помощник прокурора начала читать обвинительное заключение.

«В должности начальника полиции "‎Вишневский"‎, будучи подполковником полиции, Кочетов получил взятку при следующих обстоятельствах: 4 февраля 2022 года сотрудники полиции "‎Вишневский"‎ в одном из кафе выявили оказание услуг без проверки QR-кода во время коронавируса, что предусматривало административный штраф. Один из хозяев кафе через знакомых вышел на Кочетова и попросил "‎замять"‎ вопрос. Позже, Кочетов, имея доступ к административным материалам, сообщил, что за 10 тысяч рублей все решит. Перевод от владельца кафе поступил на карту его возлюбленной. Дополнительно Кочетов попросил 30 тысяч рублей сверху за то, чтобы решить вопрос с любопытными коллегами», – рассказала старший помощник прокурора Вахитовского района Татьяна Маслова.

Кроме того, Кочетов совершил мошенничество. 25 февраля автоинспекторы остановили автомобиль под управлением гражданина Узбекистана Мамаджонова. Сотрудники ДПС обнаружили, что он нарушил режим пребывания на территории РФ и доставили мужчину в ОП «Япеева».

Мамаджонов позвонил своему другу и попросил решить вопрос через знакомого сотрудника полиции за крупную сумму. Мамаджонов сказал, что деньги ему передаст его брат. Тогда знакомый вновь обратился к Кочетову. Экс-глава ОП «‎Вишневский» пообещал, что сможет решить вопрос с депортацией и сотрудниками ОП «Япеева» за 50 тысяч рублей. По старой схеме, чтобы другие сотрудники молчали, он запросил сверху еще 30 тысяч рублей. Все деньги переводились на карту его возлюбленной. Договариваться Кочетов ни с кем не стал, а деньги оставил себе.

Кроме того 4 марта, сотрудники ДПС остановили другой автомобиль, под управление гражданина Узбекистана Хакимова. В машине нашли поддельное удостоверение, также за ним числилось нарушение пребывания на территории РФ. Хакимова доставили в ОП «Московский». Спасти от депортации мигранта решился снова Кочетов, к которому обратился его знакомый. Кочетов обещал вернуть автомобиль, водительское удостоверение и спасти от депортации Хакимова.

Брат Хакимова приехал в отдел полиции, чтобы договориться с Кочетовым, цена вопроса – 50 тысяч рублей. Все деньги сразу Хакимов отдать не мог, поэтому отправлял частями на ту же карту сожительницы Кочетова. Потом он попросил еще 20 тысяч рублей, за то, чтобы договориться с другими сотрудниками полиции, чего делать не намеревался.

Таинственный друг Кочетова, по фамилии Базоров, который и подкидывал ему весь коррупционный заработок, согласился работать со следствием и помог раскрыть схему работы Кочетова.

На заседании Вячеслав Кочетов полностью признал вину.