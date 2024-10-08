В Вахитовском суде Казани с последним словом выступил блогер «Дикий десантник»

Вахитовский суд Казани завершил прения сторон и выслушал последнее слово блогера Асхабали Алибекова под псевдонимом «Дикий Десантник». Его обвиняют в нападении на полицейского.

Перед началом заседания Алибеков хотел поговорить с журналистами и подзывал их к себе. Подходить близко к подсудимому приставы не разрешили, но высказаться ему удалось.

«Это политический заказ. Этот суд не за то, что я сделал, а за мои убеждения. Другой человек сделав подобное, вышел бы буквально через месяц. Даже уголовное дело не стали бы на него заводить.За мной идет особый контроль от сотрудников ФСБ. Суть не в том, что я ударил полицейского, а в том, чтобы встретить меня на перроне и закрыть. Нейтрализовать меня как журналиста и повесить всякую гадость», – сказал он журналистам.

Во время последнего слова Асхабали Алибеков напомнил суду, что признал свою вину и извинился перед полицейским, которому оставил синяк на ноге. Он отметил, что долгое время служил на благо Родины, выполняя боевые задачи и просил подумать о его семье.

Свой приступ агрессии во время задержания Алибеков попытался списать на укол неизвестного вещества ему в шею. По его словам, это сделали сотрудники внутренних органов.

«Я почувствовал сильную боль в районе шеи, когда меня крутили, возможно, это был укол психотропного вещества. Я готов ответить на детекторе лжи, что никакого умысла бить полицейского у меня не было. Будьте милосердны к моей семье. Я не убийца, не вор, ничего плохого не сделал. Сотрудник полиции сильно не пострадал. Он жив, здоров, процветает, толстеет, дай Бог ему здоровья», – сказал Алибеков.

В прениях гособвинитель запросил 4 года в колонии общего режима для Асхабали Алибекова. На днях ему вынесут приговор.

Сегодня в суде Алибеков озвучил новую версию о том, зачем приехал в Казань. По его словам, он хотел устроить на работу одного из сыновей. Мужчина заявил, что собирался погостить в столице Татарстана пару дней, а потом уехать. До этого он говорил, что в Казань приехал подавать заявление в ЦИК, чтобы стать наблюдателем на выборах. На перроне на него якобы одновременно навалились полтора десятка человек и повалили на землю.

По версии следствия, двое полицейских пытались его задержать, одного из них он дважды ударил по ноге.

«Нам поступило сообщение, что нужно помочь сотрудникам ЦПЭ в задержании гражданина Алибекова, так как в отделе полиции на Япеева на него заведено административное дело по статье 20.3», – рассказывал в суде пострадавший сотрудник полиции.

В сентябре в СИЗО, куда Алибекова поместили на время следствия, его поставили на учет, как лицо, распространяющее экстремистскую идеологию. К слову, блогер не раз в своих высказываниях дискредитировал Вооруженные Силы РФ.