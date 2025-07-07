«Я никого не обманывала»: в суде допросили экс-депутата Казгордумы Рушанию Бильгильдееву

Сегодня в Вахитовском суде Казани допросили экс-депутата Казгордумы Рушанию Бильгильдееву. Ее обвиняют в 11 эпизодах мошенничества в крупном и особо крупном размерах.

Бильгильдеева была учредителем агентства недвижимости «Пассаж», которое специализировалось на продаже земельных участков и предоставляло гарантии подключения инженерных коммуникаций, включая водопровод, газ и электроэнергию.

Однако, по версии следователей, покупателям земли приходилось самостоятельно оплачивать прокладку коммуникаций, так как агентство не исполнило свои обещания. Кроме того, некоторые покупатели вообще не получили приобретенную недвижимость. Всего по делу проходят 136 потерпевших, общая сумма ущерба составляет около 38,3 млн рублей.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Напомним, что рассмотрение дела началось еще в 2019 году. Первоначальное разбирательство завершилось в 2020 году направлением материалов на дополнительное расследование. После возвращения дела в суд число потерпевших возросло с 133 до 136, а размер ущерба увеличился с 34 до 38,3 млн рублей.

Сегодня в суде продолжился допрос подсудимой. Адвокат длительное время уточнял обстоятельства каждого отдельного эпизода, задавая практически одинаковые вопросы. Однотипность вопросов отметили как государственный обвинитель, так и председательствующий судья.

«По-другому невозможно. Обвинение точно так же сформулировано — все одинаковое, одно и то же. Тогда вообще не надо показания давать», – ответил судье адвокат.

Свою вину Бильгильдеева отрицает. Многократно повторялся один и тот же вопрос: вводила ли она кого-то из потерпевших в заблуждение. Ответы подсудимой каждый раз сводились к тому, что лиц с указанными фамилиями она не помнит, договоры заключены не ею лично, значит, вводить кого-либо в заблуждение она не могла.

«Каждый будущий собственник перед покупкой внимательно изучал документы, договор и свидетельство участка, который он собирается покупать. Каждый изучал сам. Потерпевшего Каюмова я не знаю и самостоятельно предложить ему участок я не могла», – рассказала Рушания Бильгильдеева, отвечая на вопрос по одному из эпизодов.

Отметим, что по десяти из одиннадцати эпизодов уголовного дела истек срок давности, что дает основание для освобождения Рушании Бильгильдеевой от наказания по большинству предъявленных обвинений.