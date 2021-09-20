В Вахитовском районе Казани вновь отключат воду

В среду, 22 сентября, в части домов Вахитовского района Казани почти на сутки отключат воду. Об этом предупреждает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Водоснабжение будет отключено с 9.00 22 сентября, а возобновят его только в 6.00 23-го числа. Причиной временных неудобств, как и сегодня, станут работы по подключению водопровода.

Отключение водоснабжения затронет дома №1, 6, 7, 14, 16 и 18а по улице Ахтямова, №71, 73д, 75, 75г, 77а, 77б, 80, 81/9, 82, 82 корп. 1, 2 и 3, 83, 84, 84а, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92 по улице Тукая, №9/81 по улице Сафьян и №40/1, 42, 44, 48 по улице Марджани.

МУП «Водоканал» просит жителей заранее запастись водой. «Автоцистерны будут размещать согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: 8 (843) 231-62-60», — уточнили в пресс-службе предприятия.