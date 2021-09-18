20 сентября в ряде домов Вахитовского района Казани отключат воду

В ряде домов Вахитовского района Казани 20 сентября отключат воду либо понизят ее давление. Причина временных неудобств связана с работами по подключению водопроводов, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Водоснабжение прекратится в 9 утра и восстановится только на следующие сутки, предупредили в исполкоме.

Так, до 5 утра 21 сентября не будет воды в домах 10, 12, 13, 17, 18, 19, 22, 24, 24/1, 33 по улице Калинина.

Кроме того, до 23.00 21 сентября будет понижено давление воды в домах по улицам Баумана, Ново-Песочная, Островского, Право-Булачная, Профсоюзная.

Частино оно затронет и жителей ряда домов, расположенных на улицах Астрономическая, Волкова, Мусы Джалиля, Калинина, Касаткина, Кави Наджми, Нурсултана Назарбаева, Павлюхина, Петербургская, Пушкина, Роторная, Салимжанова, Спартаковская, Тихомирнова, Ульянова-Ленина, Университетская, Федосеевская, Хади Такташа, Чернышевского, а также по Оренбургскому тракту, Щербаковскому переулку, проспекту Универсиады и улице Япеева. С подробным списком домов можно ознакомиться на сайте kzn.ru.

Специалисты «Водоканала» рекомендуют горожанам запастись водой заранее. Кроме того, жители смогут оставить заявку на подвоз воды по номеру +7 (843) 231-62-60. В МУП предупредили, что автоцистерны планируется размещать согласно поступающим обращениям.