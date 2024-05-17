В Вахитовском районе Казани установят 18 новых летних веранд

В Казани могут установить 18 новых летних веранд в Вахитовском районе. Соответствующие разрешения власти уже выдали, все документы опубликованы в сборнике документов исполкома столицы РТ.

Отметим, что речь идет о схеме размещения сезонных кафе при стационарных объектах общественного питания Казани. Каждый год она дополняется списком новых летних веранд.

При этом точные заведения не называются. Однако известны адреса, где такие веранды появятся:

ул. Лейтенанта Шмидта, 1;

ул. Профсоюзная, 22;

ул. Астрономическая, 8/21;

ул. Бутлерова, 39/18;

ул. Петербургская, 9 и 50;

ул. Волкова, 59;

ул. Щапова, 43 (две веранды);

ул. Касаткина, 11;

ул. Дзержинского, 6б;

ул. Столбова, 11;

ул. Баумана, 9 (две веранды) и 51;

ул. Островского, 15 и 18/6;

ул. Курашова, 30/1.

Ранее сообщалось, что в Казани приведут в порядок 84 памятника в 2024 году. На эти цели выделят почти 7 млн рублей из бюджета города.