В Казани приведут в порядок 84 памятника в 2024 году

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В 2024 году в Казани выделят почти 7 млн рублей на ремонт различных памятников. Заказчиком выступает Комитет внешнего благоустройства исполкома, следует из информации на сайте госзакупок.

В перечень вошли 84 объекта, в том числе мемориалы воинам, павшим во время Великой Отечественной войны, памятники Петру и Февронии, А.С.Пушкину, В.И.Ленину, С.М.Кирову, К.Фуксу, М.Вахитову, чаша по улице Назарбаева, мемориал к 200-летию завода и звезда на Аллее Славы сотрудников Порохового завода в парке Петрова и другие.

Согласно документации, специалисты демонтируют разрушенные участки памятников, постаментов и пьедесталов, установят новые плиты на месте отсутствующих, отшлифуют участки, где проводились работы, проведут затирку швов специальными составами, вывезут строительный мусор и ряд прочих работ.

Работы будут проведены в срок до 31 декабря 2024 года. Средства выделят из бюджета Казани.