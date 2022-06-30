В Вахитовском районе Казани ряд домов на время останется без воды

Во понедельник, 4 июля, в ряде зданий Вахитовского района Казани отключат воду. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Водоснабжение будет отключено с 9.00, а возобновят подачу воды в 23.30. Причиной временных неудобств станут работы по подключению водопровода.

Отключение затронет дома №40, 43 и 45 по улице Бутлерова; №22/26 по улице Горького; №1/65, 5, 6а, 6/2 (школа №18), 7, 8, 8/45, 9, 9 корп. 1, 9б, 9в, 9е, 10, 11а, 11в, 11/40, 11/43 (Университет управления «ТИСБИ»), 12, 12а, 12б, 13 (также ТИСБИ), 13 литера «а», 13а, 13б, 13в, 14, 14в, 16 (Казанское художественное училище имени Фешина), 18, 19а, 20, 22, 22/1, 24 и 26/22 по улице Муштари; №7/47 и 15 (третье здание КНИТУ-КАИ) по улице Толстого; №65/1 по улице Ульянова-Ленина; №26, 26 корпуса «а», «б», «в», «г» и «д», 26б, 41, 47/7 по улице Щапова.

Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: 8 (843) 231-62-60, уточняют в МУП «Водоканал».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани опубликован график отключений горячей воды на сетях «Татэнерго» в июле.