news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Общество 9 июля 2023 10:17

В Вахитовском районе Казани раньше срока возобновят подачу воды

Скопировать ссылку
news_top_970_100
В Вахитовском районе Казани раньше срока возобновят подачу воды
Фото: © Владимир Васильев / архив «Татар-информ»

В Вахитовском районе Казани, где из-за плановых работ отключили воду во множестве многоквартирных домов, водоснабжение возобновят раньше запланированного. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

«<…> сегодня рано утром „Водоканал“ завершил работы по замене задвижек на участке между улицами Вишневского и Шмидта. <…> воду планируется дать в обеденное время», — отмечается в сообщении городской администрации.

Причиной временных неудобств стала плановая замена четырех запорных арматур на участке магистральных трубопроводов холодного водоснабжения между улицами Вишневского и Шмидта, которые были установлены более полувека назад.

Воду отключили накануне в полдень, а завершить работы предполагалось к 19 часам сегодняшнего дня. Всего отключение затронуло 492 многоквартирных дома, а также ряд детских садов, школ, вузов, учреждений медицины и административных зданий.

#вахитовский район казани #отключение воды
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное