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В Вахитовском районе Казани раньше срока возобновят подачу воды
В Вахитовском районе Казани, где из-за плановых работ отключили воду во множестве многоквартирных домов, водоснабжение возобновят раньше запланированного. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.
«<…> сегодня рано утром „Водоканал“ завершил работы по замене задвижек на участке между улицами Вишневского и Шмидта. <…> воду планируется дать в обеденное время», — отмечается в сообщении городской администрации.
Причиной временных неудобств стала плановая замена четырех запорных арматур на участке магистральных трубопроводов холодного водоснабжения между улицами Вишневского и Шмидта, которые были установлены более полувека назад.
Воду отключили накануне в полдень, а завершить работы предполагалось к 19 часам сегодняшнего дня. Всего отключение затронуло 492 многоквартирных дома, а также ряд детских садов, школ, вузов, учреждений медицины и административных зданий.
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