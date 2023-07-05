Почти 500 многоквартирных домов в Казани останутся без воды в предстоящие выходные

Фото: пресс-служба мэрии Казани.

В предстоящие выходные ряд домов Вахитовского района Казани временно останутся без воды. Неудобства связаны с плановой заменой запорных арматур, которые были установлены более полувека назад и требуют замены, рассказали в мэрии.

Так, на участке магистральных трубопроводов холодного водоснабжения между улицами Вишневского и Шмидта заменят 4 запорные арматуры. В работах будет задействовано 70 рабочих и 40 единиц спецтехники.

Водоснабжение отключат в период с 12 часов дня субботы до 7 часов вечера воскресенья. Также ожидается понижение давления воды в части Советского района — вдоль Гвардейской.

Всего под отключение попадают 492 многоквартирных дома, ряд детсадов, школ, вузов, учреждений медицины и административных зданий. В «Водоканале» отмечают, что для ремонта специально выбрали выходной день, когда многие жители уезжают за город, а школы и вузы не работают.

Заявки по подвозу цистерн с водой будут приниматься по номеру +7(843)231-62-60.