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Почти 500 многоквартирных домов в Казани останутся без воды в предстоящие выходные
В предстоящие выходные ряд домов Вахитовского района Казани временно останутся без воды. Неудобства связаны с плановой заменой запорных арматур, которые были установлены более полувека назад и требуют замены, рассказали в мэрии.
Так, на участке магистральных трубопроводов холодного водоснабжения между улицами Вишневского и Шмидта заменят 4 запорные арматуры. В работах будет задействовано 70 рабочих и 40 единиц спецтехники.
Водоснабжение отключат в период с 12 часов дня субботы до 7 часов вечера воскресенья. Также ожидается понижение давления воды в части Советского района — вдоль Гвардейской.
Всего под отключение попадают 492 многоквартирных дома, ряд детсадов, школ, вузов, учреждений медицины и административных зданий. В «Водоканале» отмечают, что для ремонта специально выбрали выходной день, когда многие жители уезжают за город, а школы и вузы не работают.
Заявки по подвозу цистерн с водой будут приниматься по номеру +7(843)231-62-60.
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