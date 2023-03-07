«В ваших руках самое важное»: Минниханов вручил госнаграды женщинам – педагогам

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В преддверии международного женского дня Раис Татарстана Рустам Минниханов в Казанском Кремле вручил государственные награды женщинам – педагогам. Они были отмечены за успехи в труде и многолетнюю работу в воспитании подрастающего поколения.

«Природа наделила женщин красотой, неиссякаемой энергией, нежностью, преданностью, жизненной мудростью, удивительной силой и терпением. Вы, хранительницы семейного очага, добиваетесь успехов и в профессиональной деятельности. В ваших руках самое важное – воспитание и развитие подрастающего поколения Республики Татарстан и России», – обратился к педагогам Минниханов.

Он подчеркнул, что в нынешних реалиях вопрос воспитания приобрел особую актуальность, и напомнил, что этот год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом педагога и наставника.

«В жизни каждого из нас были самые лучшие воспитатели в детском саду, учителя в школе, преподаватели в вузе или ссузе, наставник на работе, который запомнился на всю жизнь. Это особенное теплое чувство, и уверен, оно взаимно», – добавил Раис РТ.

После своей речи он вручил награды «За доблестный труд», «100 лет образования ТАССР» и присвоил звания «Заслуженный учитель Республики Татарстан». Одной из первых была отмечена директор казанского лицея №121 имени Героя Советского Союза Ахтямова Валентина Афонская.

«Я получила медаль за трудовую доблесть. Для меня это очень высокая награда. Я вижу в ней оценку не только моей работы, но и всего трудового коллектива, который я возглавляю. Я в педагогике 38 лет, начинала как учитель химии. Работа в школе – это самая интересная профессия в мире. Детям нельзя соврать, ты не можешь кривить душой. Я рада, что мне всегда удавалось находить общий язык с учениками, родителями и моими коллегами», – поделилась Афонская.

По ее словам, за все время работы она обучила свыше двух тыс. выпускников. Награду она назвала стимулом для продолжения достойной работы по воспитанию подрастающего поколения.

Напомним также, что сегодня Минниханов поздравил жительницу Казани, педагога с полувековым стажем Нуранию Газееву со столетним юбилеем.

Фото: пресс-служба Раиса РТ