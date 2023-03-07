Минниханов поздравил казанского педагога Нуранию Газееву со столетним юбилеем

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жительницу Казани Нуранию Газееву со столетним юбилеем. Кадрами со встречи руководитель республики поделился в своем телеграм-канале.

«Поздравили сегодня Нуранию Мухаметовну со столетним юбилеем! Всю свою жизнь она трудилась учителем! За 58 лет работы воспитала поколения достойных учеников! <…> Здоровья вам! Живите счастливо и радостно рядом со своими близкими!», – написал Минниханов. Он сообщил также, что вручил имениннице медаль «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики».

Фото: телеграм-канал Рустама Минниханова

Более полувека Нурания Мухаметовна работала в школах Вахитовского и Приволжского районов города Казани. Среди них – школы №№42, 69, 98, гимназия №27. 2 марта ей исполнилось 100 лет. Награда ей вручена за существенный вклад в укрепление социально-экономического потенциала и многолетний плодотворный труд, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Нурания Мухаметовна Газеева родилась 2 марта 1923 года в деревне Киндер Нижнетавдинского района Тюменской области. В 1961 году она окончила Елабужский государственный педагогический институт, всю жизнь она проработала учителем татарского языка и литературы в различных учебных заведениях – сначала в Тюменской области, а с 1971 года – в Казани.