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Минниханов поздравил казанского педагога Нуранию Газееву со столетним юбилеем
Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жительницу Казани Нуранию Газееву со столетним юбилеем. Кадрами со встречи руководитель республики поделился в своем телеграм-канале.
«Поздравили сегодня Нуранию Мухаметовну со столетним юбилеем! Всю свою жизнь она трудилась учителем! За 58 лет работы воспитала поколения достойных учеников! <…> Здоровья вам! Живите счастливо и радостно рядом со своими близкими!», – написал Минниханов. Он сообщил также, что вручил имениннице медаль «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики».
Более полувека Нурания Мухаметовна работала в школах Вахитовского и Приволжского районов города Казани. Среди них – школы №№42, 69, 98, гимназия №27. 2 марта ей исполнилось 100 лет. Награда ей вручена за существенный вклад в укрепление социально-экономического потенциала и многолетний плодотворный труд, сообщает пресс-служба Раиса РТ.
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