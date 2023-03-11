В поселке Васильево планируют построить гоночный комплекс и гостиницу для спортсменов

В поселке Васильево Зеленодольского района Татарстана рядом с «Драйв Парком» будет усилена инфраструктура гоночного комплекса — планируется построить новую подъездную дорогу, парковку, технический центр, гостиницу для размещения спортсменов и небольшой глэмпинг для туристов. Новый гоночный комплекс сможет принять посетителей уже в 2024 году. Об этом корреспонденту «Татар-информа» сообщил глава муниципального образования Михаил Афанасьев.

«Концепция треков будет добавлена и расширена — здесь можно будет отдыхать семьями, площадка станет универсальной, в том числе для проведения различных массовых мероприятий», — поделился планами Афанасьев.

Руководитель района уточнил, что концепция гоночного комплекса была определена совместно с Агентством инвестиционного развития РТ, она утверждена, проект прошел обсуждение на Инвестиционном совете республики.

«Шаг за шагом мы двигаемся к цели. Собственник „Драйв Парка“ Айдар Галеев подхватил начинания своего отца Рамиля Галеева, который, к сожалению, скоропостижно скончался. Айдар сам спортсмен, знает в деле толк, системно занимается этой работой, продолжает семейное дело», — подчеркнул Афанасьев.

В прошлом году, 25 декабря, проект был презентован Раису РТ Рустаму Минниханову. Руководитель республики сам за рулем «Нивы» проехал трассу, одобрил ее и дал необходимые поручения по развитию объекта.

«Комплекс будет работать круглогодично, соревнования можно будет проводить не только зимой. К следующему году уже будет построена подъездная дорога, парковка, добавиться объект инфраструктуры. Здесь станет удобнее принимать гостей. Площадь определена, работа проводится. Выделенных земельных участков достаточно для заявленных объектов», — пояснил Афанасьев.

В субботу и воскресенье, 11 и 12 марта, в Зеленодольском районе проходит третий по счету внедорожный Кубок Чингисхана. Автогонки, посвященные памяти Ирека Миннахметова, организованы на территории «Драйв Парка», расположенного около поворота на поселок Васильево.

Гонщики соревнуются в двух зачетах. На сегодня запланирован автокросс на «УАЗах» в классификации Т1-2500, завтра состоятся синхронные гонки на багги.

Многие из участников были лично знакомы с Иреком Миннахметовым и приехали на турнир почтить память товарища. Бывший руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», мастер спорта по автомобильному кроссу скоропостижно скончался в марте 2020 года.

«Три года как нет Ирека Миннахметова, но память о нем живет. Мы планируем сделать турнир ежегодным, чтобы он получил прописку здесь, в Васильево», — отметил Михаил Афанасьев.