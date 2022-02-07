В Варваринской церкви в Казани отпевают известного журналиста Константина Куранова
В Варваринской церкви началась церемония отпевания известного журналиста Константина Куранова. Попрощаться с ним пришли сотни людей – родственники, близкие, друзья и коллеги.
После отпевания покойного похоронят на Арском кладбище.
Известный журналист, телеведущий и преподаватель КФУ Константин Куранов скончался рано утром 5 февраля. Ему было 86 лет.
Куранов стоял у истоков Казанского телевидения. Яркий, веселый, «Наш дедушка» – именно таким запомнился телеведущий своим многочисленным друзьям и коллегам.