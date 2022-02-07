В Варваринской церкви в Казани отпевают известного журналиста Константина Куранова

В Варваринской церкви началась церемония отпевания известного журналиста Константина Куранова. Попрощаться с ним пришли сотни людей – родственники, близкие, друзья и коллеги.

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

После отпевания покойного похоронят на Арском кладбище.

Известный журналист, телеведущий и преподаватель КФУ Константин Куранов скончался рано утром 5 февраля. Ему было 86 лет.

Куранов стоял у истоков Казанского телевидения. Яркий, веселый, «Наш дедушка» – именно таким запомнился телеведущий своим многочисленным друзьям и коллегам.