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Происшествия
7 февраля 2022  10:16
Елена Саляхова

В Варваринской церкви в Казани отпевают известного журналиста Константина Куранова

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В Варваринской церкви началась церемония отпевания известного журналиста Константина Куранова. Попрощаться с ним пришли сотни людей – родственники, близкие, друзья и коллеги. 

 

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

После отпевания покойного похоронят на Арском кладбище. 

Известный журналист, телеведущий и преподаватель КФУ Константин Куранов скончался рано утром 5 февраля. Ему было 86 лет.

Куранов стоял у истоков Казанского телевидения. Яркий, веселый, «Наш дедушка» – именно таким запомнился телеведущий своим многочисленным друзьям и коллегам.

#журналист #похороны
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