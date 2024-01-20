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В Татарстане М12 по-прежнему закрыта для грузовиков и автобусов
В Татарстане все еще действуют ограничения движения для крупного транспорта на федеральных трассах, сообщили в «Волго-вятскуправтодоре».
Так, движение на трассах М12 и М7, а также на дорогах Р239, А295 и А151 по-прежнему ограничено для автобусов и грузовиков, легковые автомобили могут продолжать движение.
Напомним, еще в четверг, в преддверии непогоды заместитель начальника Госавтоинспекции Татарстана Айрат Самигуллин попросил жителей республики в дни разгула стихии быть предельно внимательными и осторожными всех участников движения в ближайшие дни. А также отказаться от каких-либо выездов на своих автомобилях без крайней необходимости.
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