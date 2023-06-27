В Татарстане завтра стартует досрочное голосование на выборах Президента Узбекистана. Оно будет проходить с 28 июня по 5 июля.

Как ранее сообщал на пресс-конференции в «Татар-информе» Генеральный консул Республики Узбекистан в Казани Фариддин Насриев, выборы Президента республики состоятся раньше, чем предполагалось: они должны были пройти только в 2026 году. Необходимость досрочных выборов, по словам дипломата, обусловлена внесением поправок в действующую Конституцию страны.

В Татарстане граждане Узбекистана смогут проголосовать в Генеральном консульстве в Казани, а также с помощью выездных избирательных комиссий. Выезды планируется организовать в более чем 30 районов Татарстана.

Единый день голосования назначен на 9 июля: в этот день выборы будут проходить на всей территории Узбекистана, в также во всех посольствах и консульствах страны. Досрочное голосование продлится с 28 июня по 5 июля. Это позволит явиться на избирательные участки гражданам Узбекистана, которые в единый день выборов будут находиться на работе или в отъезде.

В предвыборной гонке за президентское кресло в Узбекистане участвуют четыре кандидата от официально действующих партий: действующий Президент Шавкат Мирзиёев также выдвинул свою кандидатуру.

Подробнее о ситуации в Узбекистане можно узнать из интервью Фариддина Насриева, которое он дал «Татар-информу», – «В каждом уголке Узбекистана идут изменения, народ это ощущает».