«По миллиону на жителя, включая младенцев»: Татарстан поставил рекорд промпроизводства

Рост промышленного производства в Татарстане в прошлом году был рекордным – компании произвели и отгрузили продукции больше чем на 4 трлн рублей. Такую статистику озвучили на коллеги Минпромторга РТ. Президент Татарстана Рустам Минниханов поставил задачу и дальше расти не меньше, чем на 5% в год.

Заседание коллегии Минпромторга РТ впервые за 15 лет прошло не в Казани, а на территории особой экономической зоны «Алабуга» Фото: president.tatarstan.ru

«Начиная с 1992 года такого индекса промпроизводства в республике еще не было»

Заседание коллегии впервые за 15 лет прошло не в Казани, а на территории особой экономической зоны «Алабуга». Как пояснил министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов, это связано с тем, что промышленная продукция сегодня в основном выпускается именно в Закамской зоне.

В целом в Татарстане индекс промышленного производства в прошлом году достиг 108,5%. «Это большой труд и большой вклад всех трудовых коллективов и руководителей предприятий в достижении этого результата. Мы посмотрели статистику – начиная с 1992 года такого индекса промышленного производства в республике еще не было», – подчеркнул Каримов.

Часть роста, конечно, основана на эффекте «низкой базы» 2020 года, когда производство снижалось. Но итог все же на 4,8% превышает цифры допандемийного 2019 года.

Всего предприятия и организации Татарстана отгрузили товары и выполнили услуги в 2021 году больше чем на 4 трлн рублей. «По предварительным данным переписи, население республики составляет около 4 млн человек, получается по одному миллиону на каждого жителя, включая пожилых и младенцев», – подытожил Каримов. Но тут же добавил, что в промышленности занято 323 тыс. человек. То есть выработка на каждого реально работающего гораздо больше.

В целом в Татарстане индекс промышленного производства в прошлом году достиг 108,5% Фото: president.tatarstan.ru

Татарстан готов перерабатывать почти две трети добываемой нефти

Нефтедобыча и нефтепереработка суммарно дали в прошлом году 1,9 трлн рублей. По данным министра, добыча нефти в этом году сохранится на уровне 2021 года – более 34 млн тонн с учетом того, что она ограничена сделкой ОПЕК+. Переработка нефти вырастет на 10% и должна составить не менее 22 млн тонн. То есть республика продолжает уходить от сбыта нефти в чистом виде и готова перерабатывать уже почти две трети от добываемого объема.

Второй по значимости промышленный комплекс – нефтехимический. Предприятия химии и нефтехимии произвели в прошлом году продукции на 656 млрд рублей. Благоволила рыночная конъюнктура – на продукцию были высокие цены. В этом году министерство полагает, что результаты нефтехимиков должны быть еще выше, а экспорт больше.

Каримов поделился, что министерство активно налаживает взаимодействие с новым игроком на поле промышленности – компанией «СИБУР», которая в прошлом году приобрела «ТАИФ», а вместе с ними «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез», которые в основном и формируют доходы в сфере нефтехимии. Обсуждается «широкая повестка дня» от инвестиций в предприятия до подготовки кадров.

В сегменте автотехники доминируют КАМАЗ и «Соллерс Форд», для которых так же «прошлый год был удачным». Даже несмотря на то, что отрасли не хватало микрочипов из-за глобального кризиса, производство выросло на 30%. Компании планируют расти и в этом году. КАМАЗ будет развивать модельный ряд грузовиков – как среднетоннажных (грузоподъемностью 14-40 тонн), а также электротранспорт и технику на водороде. Для Aurus в числе задач – создание внедорожника премиум-класса.

Еще один весомый кластер – авиастроение. Здесь продолжается техперевооружение, а в планах на год – существенное увеличение производства. В частности, Казанский вертолетный завод (КВЗ) планирует нарастить выпуск до 110 машин, на четверть нарастит выпуск продукции Казанский авиационный завод, предполагается организовать серийное производство беспилотников.

Альберт Каримов: «Основная задача – это ликвидация дефицита кадров, которые уже сегодня на крупных предприятиях исчисляются сотнями необходимых рабочих рук» Фото: president.tatarstan.ru

«Практически в каждом крупном кластере сегодня есть большие кадровые проекты»

Все производственные программы упираются в ключевую проблему недостаток работников. «Основная задача – это ликвидация дефицита кадров, которые уже сегодня на крупных предприятиях исчисляются сотнями необходимых рабочих рук», – полагает Каримов.

Предприятия будут пытаться решить проблему за счет создания учебных заведений. «Практически в каждом крупном кластере сегодня есть большие кадровые проекты», – сказал министр.

На КВЗ создается учебно-производственный центр для всей авиации, «Аммоний» в Менделеевске поддержит создание ресурсного центра для привлечения специалистов, в Зеленодольске планируется создать судостроительный колледж.

Этой темой также занимается специально созданная рабочая группа, идет разработка программы кадрового обеспечения для всей республики. В ней пропишут механизмы прогнозирования потребности в подготовке кадров, схему «обратной связи» – компании будут знать о планах подготовки специалистов учебными заведениями, каким образом сами предприятия будут участвовать в подготовке кадров. В ней будут блоки, связанные с популяризацией рабочих профессий и привлечением трудовых ресурсов из других регионов и вопросы, связанные с обеспечением жильем и изменением законодательства. Проект программы будет готов в ближайшее время.

Еще одно стратегическое направление – цифровая трансформация производства. «Это важнейший резерв повышения производительности труда и в целом эффективности производства», – сказал Каримов, добавив, что с Университетом Иннополис прорабатывается вопрос создания центра компетенций для обучения заводских команд «Индустрия 4.0».

Впервые с докладом перед промышленниками выступил представитель компании «СИБУР» Михаил Карисалов (справа) Фото: mpt.tatarstan.ru

«СИБУР» обсуждает с «Газпромом» загрузку предприятий в Татарстане

Впервые с докладом перед промышленниками выступил представитель того самого нового игрока в Татарстане – компании «СИБУР» Михаил Карисалов. «Татарстан широко известен за пределами Татарстана. Эта активность и власти, и руководителя региона очень хорошо известны. Я работаю несколько десятков лет в промышленности, я всегда вижу и слышу о первых местах, которые занимает Татарстан. Я рад присоединиться к команде людей, которые умеют делать так, чтобы занимать верхние строчки во всех рейтингах, которые только существуют в нашей стране», – начал с комплиментов гость коллегии.

Он напомнил, что много лет «СИБУР» с «ТАИФом» являлись конкурентами. «Иногда даже острой фазы конкуренция достигла с предприятиями группы “ТАИФ”», – заметил Карисалов, имея в виду, видимо, период «этановой войны».

В конечном итоге 4 октября компании договорились об объединении и обмене акциями, в результате чего «СИБУР «стал 100%-ным владельцем компании «ТАИФ».

«За эти 4 месяца мне удалось познакомиться с этими активами. Это совсем незначительный срок, но находясь по другую сторону в каком-то смысле баррикад, наблюдая за технологическим, инновационным, научным развитием, я, конечно, понимал, что это за активы. Глобальные игроки, огромный объем разнообразной продукции, полимерной продукции, специальной химии, каучуков. Наряду с этим есть и вызовы, не буду скрывать. Не до конца решена проблема с сырьевым обеспечением. Полная загрузка ни того ни другого актива на сегодняшний день не обеспечена», – сказал председатель правления «СИБУРа» и председатель совета директоров «Нижнекамскнефтехима» Михаил Карисалов.

Оставшиеся вопросы компания пытается решить вместе с «Газпромом» и Татарстаном. «Убежден, что этот вопрос мы решим, так как все же всех участников этого процесса объединяет государственное мышление», – отметил спикер.

Также рассматривается возможность «вовлечения» дополнительного сырья из Западной Сибири. Сырьевой вопрос планируется решить не в далекой перспективе, а уже в этом году.

В целом СИБУР в прошлом году заработал 3,3 трлн рублей доходов, около 500 млрд рублей составила EBITDa. Карисалов обозначил, при необходимости будут задействованы ресурсы всего холдинга, а не отдельных татарстанских компаний, что позволит «вывести предприятия на совершенно новый уровень».

Тимур Шагивалеев (справа) оценил итоги как неплохие, заметив, что ОЭЗ оторвалась от остальных экономических зон Фото: president.tatarstan.ru

«Алабуга» стремится к результатам собрата из Поднебесной

Гендиректор особой экономической зоны «Алабуга» Тимур Шагивалеев доложил об итогах 2021 года: частные инвестиции достигли 154 млрд рублей, выручка резидентов составила в прошлом году 136 млрд рублей, собрано 11 млрд рублей налогов и таможенных платежей было создано 9 тыс. рабочих мест.

Сам Шагивалеев оценил итоги как неплохие, заметив, что ОЭЗ оторвалась от остальных экономических зон. Но в России. Образец для подражания у «Алабуги» работают за рубежом – Тяньцзиньская зона экономического и технического развития (TEDA) в Китае. С этой ОЭЗ «Алабуга» раньше планировала стать партнерами и даже рассчитывала привлечь в республику 60 китайских компаний. Глава «Алабуги», вооружившись картами из космоса, показал, как развивалась свободная экономическая зона в Поднебесной.

«Если мы гордимся, что у нас выручка 135,5 млрд рублей, у них выручка по итогам 2020 года 5 триллионов 300 млрд рублей!» – сказал Шагивалеев.

Инвестиции в китайскую ОЭЗ составляют 5,9 трлн рублей, налоговые отчисления – 265 млрд рублей, создано 515 тыс. рабочих мест.

«Есть куда расти, Рустам Нургалиевич, есть чем заниматься! Мы считаем, что у нас есть все необходимое для того, чтобы достигнуть этого результата», – сказал глава ОЭЗ.

Какие предприятия могли бы стать новыми инвесторами? К примеру, те, которые будут производить продукцию, ввозимую из-за рубежа. Импорт в Россию составляет 22 трлн рублей. «Это большой бизнес, который нужно забрать, нужно создать новые производства», – убежден Шагивалеев.

Например, Россия импортирует даже такие простые товары как электрические инструменты (24 млрд рублей), наполнители для кошачьих туалетов (3,5 млрд рублей), надувные бассейны (2,8 млрд рублей), вентиляторы (2,8 млрд рублей). «Есть рыночные ниши, которые нужно занимать», – сказал глава ОЭЗ.

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Пока в ближайших планах ОЭЗ до 2032 года рост количества резидентов с 65 до 195, рост инвестиций до 435 млрд рублей, выручки – до 320 млрд рублей. Через 10 лет в «Алабуге», как ожидается, будет создано 24,7 тыс. рабочих мест.

«Наше благополучие – это благополучие каждого предприятия»

Президент Татарстана Рустам Минниханов положительно оценил результаты развития промышленности, отдельно отметив вклад крупных компаний. Он поставил перед промышленностью задачу прирастать по 5% в год и дальше.

Он также поручил ускорить создание центра «Индустрия 4.0» в Иннополисе, где сотрудники предприятий Татарстана могли бы осваивать навыки построения цифровой экономики.

Пока же, по статистике Минпромторга России, уровень цифровизации предприятий Татарстана составляет 44 балла из 100. Республика находится только на 27-м месте.

Рустам Минниханов положительно оценил результаты развития промышленности, отдельно отметив вклад крупных компаний Фото: president.tatarstan.ru

«Отмечу, есть у нас компании “Татнефть”, “КАМАЗ”, “Римера”, которые имеют высокий уровень цифровизации. В рамках программы “Цифровая экономика” они получают ресурсы на эти задачи. Остальные компании или не понимают, или не знают. Я обращаюсь к Министерству промышленности и торговли, Министерству цифрового развития и Иннополису – надо ускорить работу по созданию Центра цифровых компетенций “Индустрия 4.0”», – сказал Минниханов.

Президент Татарстана также сообщил, что республика получает существенную поддержку от федерального центра, хотя иногда средства на возмещение затрат приходится выбивать с трудом.

«Есть огромная поддержка наших федеральных коллег. Изменить [постановление Правительства РФ] №1119 было не просто, но мы эту «крепость» взяли. Пять лет [изменили] на пятнадцать лет. И вообще иногда поражаешься, почему чиновникам ничего не надо. Ведь никто ничего лишнего не просит. Мы просим, чтобы часть денег, которые мы заработаем, пошла на то, чтобы создать эти рабочие места», – отметил Президент Татарстана.

Напомним, что постановление Правительства РФ №1119 предполагает компенсацию регионам средств на строительство инфраструктуры для промпарков. Субъект инвестирует, например, в коммуникации, инвестор начинает выпускать продукцию, налоги поступают в бюджет, затраты региона возмещаются. Изначально на это отводилось только три года. Благодаря Татарстану этот период увеличили сначала до 5 лет, а затем удалось продлить и до 15 лет. В результате регионы получили дополнительный инструмент для развития.

Рустам Минниханов подчеркнул, что благополучие Татарстана зависит от благополучия каждого конкретного предприятия.

«В целом наша экономика, наше благополучие – это благополучие каждого предприятия. Если вы будете хорошо себя чувствовать, платить зарплату и налоги, то и у нас все будет хорошо. Поэтому,все органы власти, начиная от федеральных, субъективных, муниципальных, должны оказывать содействие и поддержку, чтобы бизнес развивался. И мы это видим, наши проекты и программы, мы реализуем благодаря тем налогам, которые мы получаем благодаря вашей хорошей работе», – сказал Минниханов, обращаясь к боссам промышленности.

Фото на анонсе: president.tatarstan.ru