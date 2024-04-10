«Сын ходит со мной в мечеть»: пестречинцы отмечают Ураза-байрам всей семьей

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

В честь завершения месяца Рамадан мусульмане отмечают Ураза-байрам. Ранним утром мужчины посещают мечеть, а женщины накрывают на стол. Бухараевы из села Татарское Ходяшево собрались в этот большой праздник в доме всей семьей: мама Махижамал Давлетшиновна, ее дочь Раушания и зять Ренат, внук Булат со своим трехлетним сыном Аммаром.

«В месяц Рамадан мы ходили на таравих-намаз, торжественно с богатыми столами проводили коллективные ифтары — два от имени всего села, а один — от нас. Пригласили прихожан мечети и своих родственников», — рассказала Раушания Бухараева.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Вся их семья держала уразу. Как отмечает 26-летний Булат Бухараев, отказываться от еды и питья несложно, главное — желание и твёрдое намерение. К вере он пришёл в 17 лет.

«Сына тоже воспитываю в религии. Он со мной ходит в мечеть, повторяет за мной азаны», — отмечает он.

Молодой человек недавно совершил малое паломничество в Мекку, планирует отправиться еще и в большой хадж. Его жена преподаёт в школе при мечети ЖК «Царево» английский язык, а сын ходит в детский сад.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

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