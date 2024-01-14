В Управлении образования Казани рассказали детали трагедии с гибелью ребенка в детсаду

В Управлении образования Казани прокомментировали ситуацию с ребенком, который погиб в детском саду.

«Татар-информ» рассказывал, что трагедия произошла в минувшую пятницу. В Управлении образования города отметили, что двухлетняя девочка пришла в детский сад, а до этого находилась на больничном в связи с болезнью.

«Днем в учреждении она вела себя как обычно: не жаловалась на плохое самочувствие, а воспитателями и персоналом дошкольного учреждения не было замечено странностей в поведении или самочувствии ребенка. Кроме этого, до обеда в детском саду проводился планово-медицинский осмотр детей. Во время проведения осмотра девочки врач не заметил каких-либо нарушений здоровья. Во время тихого часа воспитатель находилась в комнате, следила за тем, чтобы дети не хулиганили. После окончания тихого часа воспитатель стала будить детей, но девочка не просыпалась», – сообщают в Управлении.

Медики приехали быстро и после осмотра констатировали смерть. После гибели ребенка сотрудники правоохранительных оранов сразу же начали проверку – ожидается заключение специалистов.

«Это большое горе и трагедия для семьи. Приносим соболезнования родным и близким малышки», – отметили в Управлении образования Казани.