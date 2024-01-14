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В одном из детсадов Казани скончалась двухлетняя девочка
В одном из детских садов Казани умерла двухлетняя девочка. Произошла эта трагедия еще в минувшую пятницу.
Как стало известно «Татар-информу», девочка уснула во время тихого часа, но так и не проснулась.
В Министерстве здравоохранения РТ агентству сообщили, что после гибели ребенка сотрудники правоохранительных оранов сразу же начали проверку.
«Смерть ребенка — это большая трагедия для родных и близких. От лица Минздрава Татарстана приносим свои соболезнования. По данному случаю министерством проводится проверка. Правовую оценку произошедшего дадут уполномоченные органы», – указали в министерстве.
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