В одном из детсадов Казани скончалась двухлетняя девочка

В одном из детских садов Казани умерла двухлетняя девочка. Произошла эта трагедия еще в минувшую пятницу.

Как стало известно «Татар-информу», девочка уснула во время тихого часа, но так и не проснулась.

В Министерстве здравоохранения РТ агентству сообщили, что после гибели ребенка сотрудники правоохранительных оранов сразу же начали проверку.

«Смерть ребенка — это большая трагедия для родных и близких. От лица Минздрава Татарстана приносим свои соболезнования. По данному случаю министерством проводится проверка. Правовую оценку произошедшего дадут уполномоченные органы», – указали в министерстве.