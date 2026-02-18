В Управлении образования Челнов прокомментировали драку школьников

В Управлении образования Набережных Челнов прокомментировали драку школьников, которая произошла 23 января в Центре образования №16.

Начальник управления Наркиз Кашапов сообщил, что конфликт возник во внеурочное время в раздевалке после тренировки в секции дзюдо. Между двумя подростками произошла словесная перепалка. Один из школьников сообщил охраннику, что у другого может быть нож.

«Сотрудник охраны и директор образовательного учреждения оперативно вызвали сотрудников полиции и пригласили родителей. Факт нападения или применения холодного оружия не подтвердился», – отметил Наркиз Кашапов.

Он добавил, что случай был рассмотрен на расширенном заседании городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. В отношении родителей подростка, спровоцировавшего конфликт, составлены административные протоколы.