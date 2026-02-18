news_header_top
Происшествия 18 февраля 2026 11:27

В Челнах накажут родителей подростка – зачинщика драки

В одной из школ Набережных Челнов 12-летний подросток поругался с одноклассником и устроил драку, их разняли учителя. Как сообщили «Татар-информу» в МВД по РТ, на место выезжали полицейские и провели проверку.

Ранее в некоторых СМИ и соцсетях сообщали о том, что в конце января ученик одной из школ Набережных Челнов принес нож и набросился на сверстника.

По информации МВД по РТ, отношения между подростками испортились еще с осени, а о драке в полицию сообщила администрация школы.

Родителями зачинщика займется Комиссия по делам несовершеннолетних.

