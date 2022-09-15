В Университетском парке Елабуги открыли спортплощадку, в планах — беговая и лыжная трассы

В Университетском парке Елабуги появилась спортивная площадка для занятий волейболом и баскетболом. Спортобъект возведен в рамках комплексной программе благоустройства. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации района.

На строительство было выделено около 2 млн рублей из муниципального бюджета.

«Площадка будет открыта для игры детей и взрослых всесезонно. Здесь будут проходить игры школьных и дворовых команд», — сообщила руководитель пресс-службы Елабужского района РТ Екатерина Сайбель.

В последствии здесь появятся веревочный парк, беговая и лыжная трассы.

Напомним, первая очередь парка была сдана 30 августа этого года. Планируется, что в следующие годы в парке установят видеонаблюдение, отремонтируют ограждения, посадят деревья и сделают сцену.