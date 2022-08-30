«Получил вторую жизнь»: в Елабуге открылась первая очередь Университетского парка

В День Республики Татарстан в Елабуге состоялось открытие первой очереди Университетского парка. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации района.

«Много лет этот парк был заброшен. А сегодня он получил вторую жизнь. Было решено дать имя этому обновленному парку в честь Елабужского института КФУ», — обратился к жителям глава Елабужского района РТ Рустем Нуриев.

Ожидается, что благоустройство общественного пространства продлится три года. Первый этап проведен на средства гранта от «Татнефти»: была обустроена детская зона отдыха. Теперь здесь имеется спортивная площадка, установлены скамейки, проведено освещение. В следующие годы в парке установят видеонаблюдение, отремонтируют ограждения, посадят деревья и сделают сцену.

«Уже сейчас жители, проживающие в нижней части города, имеют возможность проводить время в комфортной и современной городской среде. Дети получили место для активного и безопасного отдыха. Все это делает нашу жизнь комфортнее и счастливее, — отметил глава района. — Я прошу лишь бережно относиться к тому труду, который был вложен в благоустройство этого парка, чтобы он радовал вас, ваших соседей и гостей города еще много лет».

В парке к руководителю обратились люди пожилого возраста, дети, школьники с благодарностью за то, что здесь появилось новое ухоженное место. Школьники пообещали воспитывать младших и бережно относиться к тому, что было сделано для них. Также от жителей прозвучало предложение обустроить здесь уголок туризма, уголок для скалолазания и веревочную полосу препятствий.

В администрации уточнили, что в течение недели в парке будет определен ответственный за территорию. Сейчас здесь установлено несколько камер наблюдения, что позволит оперативно проводить работы по выявлению административных нарушений.