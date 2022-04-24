В университетах Афганистана вводится раздельное обучение девушек и юношей

Новое правительство Афганистана приступило к реформированию системы образования, решив разделить обучение в университетах по половому признаку.

По сообщению телеканала Ariana News со ссылкой на заявление министерства образования Афганистана, для студенток и студентов теперь будут определены разные дни недели для посещения вузов.

Субботы, понедельники и среды будут выделены для обучения женской части афганского студенчества; воскресенья, вторники и четверги — для мужской.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в Посольстве Афганистана в Москве состоялась встреча временного поверенного в делах Афганистана в России Джамала Насира Гарвала с генеральным директором казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России Рустамом Хабибуллиным.