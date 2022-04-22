В посольстве Афганистана прошла встреча с директором казанского благотворительного фонда

Фото: ИА " Татар - информ"

В Посольстве Афганистана в Москве состоялась встреча временного поверенного в делах Афганистана в России Джамала Насира Гарвала с генеральным директором казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России Рустамом Хабибуллиным.

В начале встречи Джамал Гарвал поблагодарил казанский фонд за активную гуманитарную деятельность в Афганистане и особо поблагодарил татарстанского мецената за гуманитарную помощь общине татар Афганистана.

«Мы очень благодарны братьям из Татарстана, которые не бросили и помогли своим соотечественникам в трудный период. Ваша помощь бесценна. Мы готовы сотрудничать с Татарстаном во всех сферах» — подчеркнул Джамал Насир Гарвал.

В ходе разговора были подняты вопросы о возможных направлениях развития отношений Афганистана с Татарстаном.

«Обсудили дальнейшие гуманитарные и инвестиционные проекты в сфере медицины, образования, строительства. Афганистан в этом отношении перспективная страна», — отметил генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России Рустам Хабибуллин.