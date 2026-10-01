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Происшествия 1 октября 2026 18:14

В Ульяновской области самолет сел рядом с автодорогой, когда пилоту стало плохо

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В Ульяновской области вынужденно сел легкомоторный самолет, сообщает РИА Новости со ссылкой на Приволжскую транспортную прокуратуру.

Во время полета пилоту стало плохо и было принято решение приземлиться на автодорогу вблизи поселка Карсун. Пилот не пострадал.

«Самолет находится рядом с автомобильной дорогой, движению автотранспорта не мешает», – рассказали в транспортной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что 12 сентября в Татарстане разбился легкомоторный самолет Cessna. Воздушное судно рухнуло в огород частного дома. К сожалению, пилот и пассажир погибли. Жертв и разрушений на земле удалось избежать. Подробнее – в материале «Татар-информа».

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