В Уганде за неуплату штрафа за отказ от вакцинации введут тюремный срок

За неуплату штрафа за отказ от прививки от коронавируса жителям Уганды может грозить до 6 месяцев тюрьмы, сообщает оперативный штаб Москвы.

Местное правительство собирается принять закон, накладывающий штрафы в размере $1139 (около 3 тыс. рублей) для граждан, нежелающих вакцинироваться.

Такие меры принимаются из-за риска распространения коронавирусной инфекции в связи с появлением нового варианта Covid-19, который стал доминирующим во многих странах.

Наибольшее число заражений коронавирусом по всему миру сейчас приходится на штамм B.1.1.529 со множеством мутаций, который впервые обнаружен в Ботсване, и позднее получивший название по греческой букве «омикрон». Уже к 26 января он стал доминирующим вариантом коронавируса в России, опередив штамм «дельта».