В УФНС по РТ напомнили, что банковский кешбэк не облагается НДФЛ

Банковский кешбэк (денежные средства или бонусы, полученные в рамках банковских программ лояльности) не признается налогооблагаемым и освобожден от НДФЛ. Об этом напоминает пресс-служба Управления ФНС России по РТ.

Кешбэк облагается налогом только в том случае, если он получен либо не в рамках публичной оферты, либо в рамках трудовых отношений, либо в качестве платы за оказание услуг (выполнение работ или поставку товаров).

Облагаются НДФЛ доходы от банков в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах). Основанием для расчета НДФЛ являются сведения, которые банки представляют в налоговые органы, подчеркнули налоговики Татарстана.

С этими сведениями можно ознакомиться в личном кабинете физического лица («Сведения о доходах» – «Проценты по вкладам»).

Банк представляет общую сумму всех полученных физическим лицом процентов за год без разбивки по отдельным вкладам и счетам. Если данные не соответствуют сведениям налогоплательщика, ему следует обратиться в финансовую организацию для уточнения ситуации.

Налог на проценты по вкладам будет рассчитан налоговыми органами на основании информации от банков и включен в налоговое уведомление.

В ведомстве обратили внимание на то, что НДФЛ по доходам в виде процентов по вкладам за 2025 год налоговыми органами еще не рассчитывался.

«Таким образом, распространяющаяся в СМИ информация о том, что налоговые органы начали облагать банковский кешбэк НДФЛ, не соответствует действительности. При возникновении вопросов о рассчитанном банком доходе налогоплательщику рекомендуется обратиться в кредитную организацию», – заключили в УФНС по РТ.