Налоговики опровергли слухи о блокировке счетов всех физлиц, не сдавших вовремя 3-НДФЛ

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Информация о блокировке после 20 мая счетов всех физических лиц, не сдавших вовремя декларацию 3-НДФЛ, не соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-службе Управления ФНС России по РТ.

В ведомстве пояснили, что приостановка операций за непредставленную декларацию распространяется только на организации, индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов и иных лиц, занимающихся частной практикой, доход которых связан с ведением предпринимательской деятельности.

Операции по счетам в банке могут быть приостановлены, если указанные выше налогоплательщики не представили налоговую декларацию в течение 20 дней по истечении установленного срока, напомнили налоговики.

При этом Федеральная налоговая служба России заблаговременно уведомляет о предстоящей блокировке, чтобы у налогоплательщиков было время представить необходимую декларацию, добавили в пресс-службе.

Вместе с тем для физических лиц продолжается декларационная кампания по сдаче декларации 3-НФДЛ. Представить декларацию о доходах, полученных в 2025 году, следует до 30 апреля 2026 года.

Декларацию необходимо подать в следующих случаях:

– продано движимое и недвижимое имущество, которое было в собственности меньше минимального срока владения;

– получены дорогие подарки не от близких родственников.;

– выиграна небольшая сумма в лотерею;

– сдано имущество в аренду;

– получены доходы от зарубежных источников.



Оплатить налог, исчисленный в декларации, надо будет до 15 июля 2026 года.