Экс-чиновник из Башкирии попросил Минниханова помочь достроить мечеть «Ар-Рахим» в Уфе

Бывший руководитель Госкомитета Башкортостана по делам молодежи Рамиль Хисаметдинов написал открытое обращение к Раису Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой помочь в строительстве соборной мечети «Ар-Рахим» в Уфе, в том числе – дополнительным финансированием. Свое обращение он опубликовал на своей странице «ВКонтакте».

«Поводом» для обращения Хисаметдинов называет тот факт, что мечеть строится уже 15 лет, и у властей Башкирии «нет возможности» завершить эту работу. При этом мусульмане республики с нетерпением ждут завершения строительства, подчеркивает экс-чиновник.

«Республика Татарстан имеет огромный опыт в строительстве и реконструкции культовых и исторических объектов ( Кул Шариф, Свияжск, Булгар и др.). Также вы являетесь постоянным участником мировых исламских форумов, что показывает ваш авторитет международных исламских кругах. Регулярно принимаете участие в исламских праздниках, что вызывает огромное уважение», – говорится в обращении.

Автор также напоминает, что башкиры и татары уже «много веков являются братьями по вере», взывая к доброте, милосердию и взаимопомощи. «Рустам Нургалиевич, прошу вас оказать организационную и финансовую помощь в строительстве Уфимской мечети «Ар – Рахим». Думаю, что не стыдно просить помощи в богоугодном деле», – подытожил Хисаметдинов.

Напомним, мечеть «Ар-Рахим» строится на пересечении проспекта Салавата Юлаева и Коммунистической улицы с 2007 года. Строительство неоднократно приостанавливалось, открытие религиозного комплекса сдвигалось по финансовым причинам (в том числе заявлялось о хищении выделенных на объект средств) и проблемами с подрядчиками. Одной из дат указывался 2015 год — к саммитам ШОС-БРИКС, затем было намечено на 2017 год — к столетию основания ДУМ РБ. В 2020 году дату открытия мечети перенесли на 2024 год.