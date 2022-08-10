В Уфе пытавшиеся «откосить» от армии экс-хоккеисты «Салавата» предстали перед судом

Ленинский районный суд Уфы отложил рассмотрение уголовных дел в отношении бывших хоккеистов «Салавата Юлаева» Анвара Сулейманова, Михаила Воробьева и Владислава Лукина, обвиняемых в даче взятки для уклонения от службы в армии. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд отложил рассмотрение дел Воробьева и Сулейманова на 22 и 25 августа соответственно из-за неявки свидетеля, который находится под домашним арестом. В ходе заседания Сулейманов сказал, что после допроса и исследования материалов дела все пояснит, Воробьев согласился с обвинением», — говорится в сообщении источника.

Стоит отметить, что дело по третьему фигуранту, Лукину, отложено на 22 сентября по ходатайству адвоката, который занят в другом деле.

Напомним, все трое профессиональных хоккеистов обвиняются в даче взятки в крупном размере за уклонение от службы в армии. Деньги они перечисляли через посредника, в отношении которого также возбуждено уголовное дело.

Ранее также стало известно, что футбольный клуб «Спартак» подал иск на 88 млн рублей против своего бывшего генменеджера Шамиля Газизова.