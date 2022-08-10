«Спартак» подал иск на 88 млн рублей против гендиректора «Уфы» Шамиля Газизова

Футбольный клуб «Спартак» подал иск на 88 млн рублей против своего бывшего генменеджера Шамиля Газизова .

Московский клуб обвиняет действующего гендиректора в незаконных выплатах, которые Газизов, по версии «Спартака», выплатил сам себе.

«Мы отправили иск по почте несколько дней назад, сегодня дело зарегистрировано. Это по деньгам, которые, как мы полагаем, Газизов сам себе выплатил незаконно, когда он перевел 88 млн рублей на свою карточку, используя ключ генерального директора. Мы всегда об этом говорили, на каждом судебном заседании, просто ждали, чтобы решения вступили в законную силу.

Мы считаем, что это неосновательное обогащение, хотим возвратить деньги клубу. Как говорил Газизов, «Спартак» частично выплатил выходное пособие в 88 млн рублей, но он хотел больше, показывал суммы. А с чего он решил, что «Спартак» его уволил с выплатой выходного пособия? Ведь суд пришел к тому, что ему полагалась компенсация за невыплаченный отпуск, как любому работнику при увольнении. Мы эти суммы вычли, требуем только то, что излишне», - цитирует ТАСС юриста «Спартака» Елену Чачуа.

Шамиль Газизов проработал в «Спартаке» всего полгода и был уволен в декабре 2020 года. Сейчас он является генеральным директором ФК «Уфа», в котором работал на аналогичной должности до перехода в «Спартак».

ФК «Уфа» по итогам прошлого сезона вылетела в Первую лигу. По итогам четырех туров башкирский клуб занимает лишь 14 место в таблице чемпионата.