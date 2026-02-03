В МВД прокомментировали инцидент со стрельбой в уфимской гимназии

В МВД Башкортостана прокомментировали инцидент со стрельбой в уфимской гимназии №16.

По информации ведомства, девятиклассник пришел на урок с пластиковым пневматическим автоматом. Он сделал несколько выстрелов в учителя и троих одноклассников, а затем взорвал петарду. Его задержали прибывшие на место сотрудники полиции.

Как сообщил глава республики Радий Хабиров, в результате пострадавших нет. Ситуация на контроле властей, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Возбуждены уголовные дела, в том числе о халатности.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что в Нижнекамске 22 января ученик 7-го класса пронес в лицей нож и ранил техническую работницу, после чего сделал выстрел из сигнального устройства и сам пострадал. Подростка задержали бойцы Росгвардии.