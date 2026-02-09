news_header_top
Происшествия 9 февраля 2026 14:38

В Уфе арестовали подростка, напавшего на студентов в общежитии БГМУ

Подростка, напавшего на студентов в общежитии Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ), отправили под арест на два месяца. Заседание проходило в закрытом режиме в Советском районном суде Уфы, передает ТАСС.

Подростку предъявлено обвинение в покушении на убийство. В суде он признал вину и извинился перед пострадавшими.

Инцидент произошел днем 7 февраля. 15-летний школьник с ножом проник в общежитие и ранил четверых студентов из Индии. При задержании пострадали двое сотрудников полиции, сам подросток также нанес себе травму в область горла.

