В Уфе арестовали подростка, напавшего на студентов в общежитии БГМУ

Подростка, напавшего на студентов в общежитии Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ), отправили под арест на два месяца. Заседание проходило в закрытом режиме в Советском районном суде Уфы, передает ТАСС.

Подростку предъявлено обвинение в покушении на убийство. В суде он признал вину и извинился перед пострадавшими.

Инцидент произошел днем 7 февраля. 15-летний школьник с ножом проник в общежитие и ранил четверых студентов из Индии. При задержании пострадали двое сотрудников полиции, сам подросток также нанес себе травму в область горла.