Казанское генконсульство Индии отправило представителей в Уфу после нападения в общежитии

Консульство Индии в Казани направило своих представителей в Уфу после нападения в общежитии Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ). Об этом сообщили в телеграм‑канале Посольства Индии в Москве.

В дипмиссии отметили, что в результате нападения пострадали несколько человек, включая четверых студентов из Индии. Посольство поддерживает связь с местными властями, а сотрудники консульства уже направлены в Уфу для оказания помощи пострадавшим.

Как передает ТАСС, накануне вооруженный ножом подросток проник в общежитие на улице Репина и напал на проживающих там студентов БГМУ.

При задержании он оказал сопротивление и также причинил себе травмы. По словам заведующего хирургическим отделением ГДКБ № 17 Айбулата Алибаева, сейчас нападавший находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. У него диагностированы резаные раны шеи и предплечья.

Всего в результате нападения пострадали шесть человек, среди них – двое полицейских.

Прокуратура Башкирии выясняет обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.