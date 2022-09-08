В УЕФА высказались о ситуации с допуском сборной России до жеребьевки отбора к Евро-2024

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ещё не принял решение по допуску сборной России к жеребьёвке отборочного турнира к чемпионату Европы – 2024.

«Решение по этому вопросу еще не принято», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы УЕФА.

Напомним, жеребьевка группового этапа отбора на Евро-2024 пройдет 9 октября в немецком городе Франкфурт-на-Майне. Сам турнир пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.

В феврале сборную России отстранили от участия в официальных международных соревнованиях на неопределенный срок.

Ранее сборная России по футболу объявила о проведении трех осенних товарищеских матчей.