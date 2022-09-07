Стали известны соперники сборной России по футболу в осенних товарищеских матчах

Сборная России по футболу объявила о проведении трех осенних товарищеских матчей. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Так, первая игра сборной России после возвращения состоится 24 сентября в Бишкеке, где подопечные Валерия Карпина сыграют против сборной Киргизии (95-е место в рейтинге ФИФА).

В свою очередь, в ноябре сборная России проведет выездную игру против команды Ирана, а также в данный момент ведет переговоры об организации третьей осенней игры. По информации «Спорт-Экспресс», третьим спарринг-партнером России должна стать сборная Боснии и Герцеговины.

«Тренерский штаб национальной команды России рад возможности вновь собраться и провести полноценный сбор. В ближайшее время мы объявим расширенный список игроков, которые будут вызваны в сборную, и опубликуем график работы команды», – заявил главный тренер сборной России Карпин.

В данный момент наша национальная команда занимает 35-е место в рейтинге ФИФА.

Напомним, в конце февраля сборную России по футболу отстранили от участия в международных матчах.