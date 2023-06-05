Предприниматель из Самары задержан после смерти 8 человек от отравления сидром

Следователи задержали предпринимателя из Самарской области, которого подозревают в отравлении сидром жителей Ульяновской области, среди которых, по данным Роспотребнадзора, восемь человек скончались. Об этом сообщил Следственный комитет России в своем телеграм-канале.

«Следственными органами СК России по Ульяновской области задержан индивидуальный предприниматель из Самарской области, подозреваемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц»,- указано в сообщении.

В настоящее время сотрудники следственного органа проводят необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, восемь жителей Ульяновской области скончались от отравления после употребления спиртных напитков. По предварительной информации, потерпевшие употребляли сидр, купленный в магазинах города «Территория пива». Продукция поставлялась от предпринимателя из Красноглинского района Самарской области.