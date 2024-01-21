В уборке дворов Казани задействованы более 1,5 тыс. дворников и 162 машины

В уборке дворовых территорий в Казани задействованы более 1,5 тыс. дворников и 162 единицы техники, в том числе 78 арендованных. Об этом сегодня сообщил журналистам председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства исполкома столицы Татарстана Василий Лысачкин.

«Отдельно хочется поблагодарить жителей. Жители более 50 дворов вместе с дворниками вышли на уборку придомовой территории. Это способствует своевременной и качественной очистке территорий от снега», — сказал спикер.

Лысачкин подчеркнул, что управляющие компании после введения оперативного плана «Буран» переведены в усиленный режим работы.

В Казани 17 января впервые в этом зимнем сезоне городской комиссией по чрезвычайным ситуациям был объявлен план «Буран».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани, согласно нормативам, не хватает 4,5 тыс. дворников.