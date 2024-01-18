Искандер Гиниятуллин: По нормативам, в Казани не хватает 4,5 тыс. дворников

Искандер Гиниятуллин

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани наблюдается большая нехватка дворников. Отток рабочих из отрасли начинается с наступления снегопадов, рассказал журналистам заместитель руководителя исполкома столицы Татарстана Искандер Гиниятуллин.

«Дефицит дворников очень большой — около 500 человек. Они могут быть наняты на те деньги, которые мы платим за содержание придомовой территории. На них деньги есть. А если говорить о нормативах по уборке территории, то у нас не хватает около 4,5 тыс. дворников», — сообщил спикер.

По словам Гиниятуллина, люди неохотно устраиваются на работу, требующую физических усилий, особенно в зимнее время, когда бывают снегопады и перепады температур.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«И сейчас еще не самая сложная ситуация, потому что когда придет потепление, снег станет тяжелый, лопату не поднимешь — она будет весить 15 кг», — констатировал он.

Замруководителя исполкома добавил, что вчера на уборку города от снега вышли около 1,5 тыс. дорожных рабочих — «все силы, которые есть».

Общая убираемая площадь придомовой территории управляющих компаний достигает 25 млн кв. метров. Ее необходимо расчищать от снега в течение шести часов после его выпадения. При этом вывоз снега из дворов не предусмотрен, поскольку средства на эту услугу в тарифе не заложены.

«Это могло бы увеличить тариф. Поэтому горожане сами принимают решение о включении расходов на вывоз снега с придомовой территории в размер платы. Сейчас в городе жители более 170 домов согласились платить за вывоз снега. За зиму в среднем около 500 рублей на квартиру выйдет доплата за то, чтобы двор был чистый», — подчеркнул Гиниятуллин.